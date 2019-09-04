На улице Пугачева автомобиль сбил пешехода и врезался в забор

СЕГОДНЯ 13:05 2019-09-04T13:14:18+03:00

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Днем 4 сентября в Кировском районе Саратова сбили пешехода.

ДТП случилось на улице Пугачева, у дома №240.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», водитель автомобиля Opel, не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил пешехода. Пострадавшего госпитализировала прибывшая на место ДТП бригада Центра медицины катастроф.

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Обстоятельства произошедшего выясняются, по предварительным данным, водитель находится в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU