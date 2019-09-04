2019-09-04T13:00:20+03:00
Общество

Депутат сравнил 16-летний ремонт дороги в центре Саратова с раскопками на Увеке

Большую часть недели на участке не проводятся никакие работы
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Саратовской городской думы Алексанлр Янклович поинтересовался у главного инженера организации ПАО «Т Плюс» Игоря Струкова причиной затянувшихся раскопок в центре города.

- Участок Радищева-Соборная перекапывают каждый год, уже 16 лет. Там найти уже больше можно было, чем на Увеке. Работы идут только два дня в неделю, остальные пять все стоит, — пожаловался он.

Энергетик ответил, что работы будут завершены через два года, поскольку через эту улицу проходят две тепломагистрали. Одну из них, на участке от Советской до проспекта Кирова, сделают в этом году.

- То есть, 16+2, как Брежнев при власти? Я и про Белоглинскую улицу каждый год спрашивал, говорили, что этот год последний, а ремонт шел семь лет, — не унимался он.

Игорь Струков заверил его, что участок на Белоглинской теперь отремонтирован.

Их диалог произошел сегодня, на постоянном действующем совещании при главе города Михаиле Исаеве.

Также представитель «Т Плюс» прокомментировал инициативу от депутата о десятикратном увеличении штрафа за последствия вскрышных работ. На это Игорь Струков ответил положительно и добавил, что подрядчик на это имеется.

Депутат областной думы Юлия Литневская поинтересовалась у главного инженера, когда настанет такой момент, что все коммуникации будут отремонтированы.

- Срок службы материалов разный, основная проблема решится когда старые трубы поменяют на новые, — отметил Игорь Струков.

Точную дату он не назвал, но добавил —общая программа ремонта магистральных сетей рассчитана на 20 лет, быстрее 950 км теплотрасс отремонтированы не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Добрыня Саратович» и «Мисс Саратов» пройдут на Фединском спуске
Предложено возродить институт общественных воспитателей
В Балакове дочь погибшей в ДТП женщины отсудила 1,5 млн рублей у владельца авто
На станции Сенная мужчина погиб под поездом
В Саратовской области могут появиться газоны из Дании
Энгельсская спортсменка выиграла блицтурнир первенства области по шахматам
В Саратове выступит органист из Германии
Шесть прудов Саратова непригодны для купания
В Саратове дети рисовали мир
Два дня в сентябре пройдет прослушивание в детскую студию имени Табакова
С коров Саратовской области надоили 85,3 тыс.тонн молока
В Ершовском районе мошенница оставила пенсионерку без денег на банковском счета
В Энгельсе рецидивист украл из офиса ноутбук и 40 телефонов
В Энгельсском районе четверо пожарных тушили надворные постройки
В Саратове юноша на рынке пытался продать ворованную магнитолу
В Заводском районе Саратова полыхал гараж
В Саратове парень унес куртку из ТЦ «Оранжевый»
На улице Пугачева автомобиль сбил пешехода и врезался в забор
Саратовская область лидирует в России по количеству несостоявшихся аукционов по закупке лекарств
Очевидцы запечатлели спящего мужчину на месте круглосуточных работ на Радищева
Землю в Ровенском районе передадут колонии
В Саратовской области многодетной матери грозит срок за убийство агрессивного мужа
В отрасли обращения с ТКО создано свыше 1000 рабочих мест
Пропавший в Ершовском районе ребенок найден в 30 км от дома