Депутат сравнил 16-летний ремонт дороги в центре Саратова с раскопками на Увеке

СЕГОДНЯ 13:00 2019-09-04T13:00:20+03:00

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Депутат Саратовской городской думы Алексанлр Янклович поинтересовался у главного инженера организации ПАО «Т Плюс» Игоря Струкова причиной затянувшихся раскопок в центре города.

- Участок Радищева-Соборная перекапывают каждый год, уже 16 лет. Там найти уже больше можно было, чем на Увеке. Работы идут только два дня в неделю, остальные пять все стоит, — пожаловался он.

Энергетик ответил, что работы будут завершены через два года, поскольку через эту улицу проходят две тепломагистрали. Одну из них, на участке от Советской до проспекта Кирова, сделают в этом году.

- То есть, 16+2, как Брежнев при власти? Я и про Белоглинскую улицу каждый год спрашивал, говорили, что этот год последний, а ремонт шел семь лет, — не унимался он.

Игорь Струков заверил его, что участок на Белоглинской теперь отремонтирован.

Их диалог произошел сегодня, на постоянном действующем совещании при главе города Михаиле Исаеве.

Также представитель «Т Плюс» прокомментировал инициативу от депутата о десятикратном увеличении штрафа за последствия вскрышных работ. На это Игорь Струков ответил положительно и добавил, что подрядчик на это имеется.

Депутат областной думы Юлия Литневская поинтересовалась у главного инженера, когда настанет такой момент, что все коммуникации будут отремонтированы.

- Срок службы материалов разный, основная проблема решится когда старые трубы поменяют на новые, — отметил Игорь Струков.

Точную дату он не назвал, но добавил —общая программа ремонта магистральных сетей рассчитана на 20 лет, быстрее 950 км теплотрасс отремонтированы не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU