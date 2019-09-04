Землю в Ровенском районе передадут колонии
Заключенные будут выращивать овощи на 112 га
Фото УФСИН по Саратовской области
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Колония №2 в Энгельсе Саратовской области получит земельный участок в Ровенском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, площадь участка составляет 112 га.
Договоренность о передаче земли была достигнута во время визита руководства колонии и администрации поселка городского типа Ровное.
Фото УФСИН по Саратовской области
В настоящее время на землях колонии трудятся 25 осужденных, которые выращивают капусту, томаты и кормовую тыкву. Дополнительные земли позволят увеличить долю собственных овощей и зерна в пенитенциарных учреждениях региона
ИСТОЧНИК KP.RU