В Саратовской области многодетной матери грозит срок за убийство агрессивного мужа
В Александровом Гае возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, женщину подозревают в превышении пределов самообороны.
По версии следствия, вечером 2 сентября женщина с тремя детьми вернулась с улицы. Дома их встретил пьяный отец семейства.
Недовольная этим фактом женщина заперла детей в другой комнате, а сама начала упрекать мужа в пьянстве. Мужчина в ответ стал оскорблять супругу.
Более того, он схватил кухонный нож и принялся размахивать им, угрожая ранить жену. Та сумела выхватить оружие у него из рук и сама дважды ударила агрессивного мужчину в грудь.
После этого она вместе с детьми убежала из дома.
Мужчина после полученных ран скончался. Экспертиза установила, что причиной смерти стали колото-резаные ранения грудной клетки справа и сзади.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU