В Саратовской области многодетной матери грозит срок за убийство агрессивного мужа

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-04T12:12:09+03:00

Она пырнула ножом пьяного супруга, когда он угрожал ей

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В Александровом Гае возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, женщину подозревают в превышении пределов самообороны.

По версии следствия, вечером 2 сентября женщина с тремя детьми вернулась с улицы. Дома их встретил пьяный отец семейства.

Недовольная этим фактом женщина заперла детей в другой комнате, а сама начала упрекать мужа в пьянстве. Мужчина в ответ стал оскорблять супругу.

Более того, он схватил кухонный нож и принялся размахивать им, угрожая ранить жену. Та сумела выхватить оружие у него из рук и сама дважды ударила агрессивного мужчину в грудь.

После этого она вместе с детьми убежала из дома.

Мужчина после полученных ран скончался. Экспертиза установила, что причиной смерти стали колото-резаные ранения грудной клетки справа и сзади.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU