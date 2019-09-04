Пропавший в Ершовском районе ребенок найден в 30 км от дома
Стали известны некоторые подробности поисков 12-летнего Виктора Битютского.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, мальчика нашли у автодороги села Перекопное в Ершовском районе.
Фото Саратовской областной службы спасения
Сообщение о пропаже ребенка, ученика пятого класса, поступило 3 сентября в 21:05. Мальчик исчез в селе Черная Падина.
Срочно были подняты все силы. Поисками мальчика занимались полицейские, спасатели, волонтеры. Были проверены близлежащие населенные пункты, потенциальные опасные места, прочесана местность. К счастью, ребенка удалось найти живым.
Фото Саратовской областной службы спасения
Примечательно, что до села Перекопное по дороге почти 30 км. Как он преодолел такое расстояние, неизвестно. Можно, предположить, что он двигался в Ершов.
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В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU