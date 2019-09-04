2019-09-04T11:47:43+03:00
Происшествия

Пропавший в Ершовском районе ребенок найден в 30 км от дома

Его нашли вечером на автодороге [фото]
Екатерина Семенова
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Мальчика нашли у автодороги. Фото Саратовской областной службы спасенияМальчика нашли у автодороги. Фото Саратовской областной службы спасения
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Стали известны некоторые подробности поисков 12-летнего Виктора Битютского.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, мальчика нашли у автодороги села Перекопное в Ершовском районе.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

Сообщение о пропаже ребенка, ученика пятого класса, поступило 3 сентября в 21:05. Мальчик исчез в селе Черная Падина.

Срочно были подняты все силы. Поисками мальчика занимались полицейские, спасатели, волонтеры. Были проверены близлежащие населенные пункты, потенциальные опасные места, прочесана местность. К счастью, ребенка удалось найти живым.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

Примечательно, что до села Перекопное по дороге почти 30 км. Как он преодолел такое расстояние, неизвестно. Можно, предположить, что он двигался в Ершов.

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В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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