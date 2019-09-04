В Саратове грабитель спрыгнул с четвертого этажа

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-04T11:21:38+03:00

Он был задержан, когда снова вернулся домой

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В Заводском районе Саратова вынесен приговор 28-летнему местному жителю.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, он был признан виновным в грабеже.

Суд установил, что около пяти утра 25 февраля мужчина познакомился с клиентом букмекерской конторы. В тот момент он получил выигрыш по ставке, и деньги заинтересовали злоумышленника.

Он сперва попросил в долг, но получил отказ. Тогда грабитель вырвал у жертвы несколько купюр, пока тот их пересчитывал, и сбежал.

Добычей стали 12,5 тыс. рублей.

Задержать злоумышленника удалось через несколько недель. При этом не обошлось без сопротивления. При виде сотрудников полиции мужчина выпрыгнул из окна своей квартиры на четвертом этаже и спрятался в гаражах. Его взяли, когда он вернулся домой.

Суд приговорил злоумышленника к 2,5 года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU