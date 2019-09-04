В Саратове грабитель спрыгнул с четвертого этажа
В Заводском районе Саратова вынесен приговор 28-летнему местному жителю.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, он был признан виновным в грабеже.
Суд установил, что около пяти утра 25 февраля мужчина познакомился с клиентом букмекерской конторы. В тот момент он получил выигрыш по ставке, и деньги заинтересовали злоумышленника.
Он сперва попросил в долг, но получил отказ. Тогда грабитель вырвал у жертвы несколько купюр, пока тот их пересчитывал, и сбежал.
Добычей стали 12,5 тыс. рублей.
Задержать злоумышленника удалось через несколько недель. При этом не обошлось без сопротивления. При виде сотрудников полиции мужчина выпрыгнул из окна своей квартиры на четвертом этаже и спрятался в гаражах. Его взяли, когда он вернулся домой.
Суд приговорил злоумышленника к 2,5 года условно.
ИСТОЧНИК KP.RU