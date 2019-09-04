На день города в Саратове ожидается свыше 80 тыс. гостей

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-04T11:17:15+03:00

На совещании у мэра изложили планы на День города Фото: Дарья Вострикова

Праздничные мероприятия будут идти два дня

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Сегодня, 4 сентября, на постоянном действующем совещании при главе Саратова Михаиле Исаеве обсудили празднование предстоящего дня города.

Наталья Леонтьева, зам главы администрации Саратова по соцсфере еще раз прошлась по двухдневной программе мероприятий 14 и 15 сентября и добавила - ожидается свыше 80 тыс. гостей.

Депутат Дмитрий Янклович предложил ей разместить где-нибудь афиши, чтоб люди понимали, где что находится.

Та заверила, что флаеры с программой разместят в торговых точках, кафе, транспорте и в муниципальной газете.

Наталья Леонтьева заверила, что мероприятия чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту и Дня города не пересекутся.

ИСТОЧНИК KP.RU