На день города в Саратове ожидается свыше 80 тыс. гостей
Сегодня, 4 сентября, на постоянном действующем совещании при главе Саратова Михаиле Исаеве обсудили празднование предстоящего дня города.
Наталья Леонтьева, зам главы администрации Саратова по соцсфере еще раз прошлась по двухдневной программе мероприятий 14 и 15 сентября и добавила - ожидается свыше 80 тыс. гостей.
Депутат Дмитрий Янклович предложил ей разместить где-нибудь афиши, чтоб люди понимали, где что находится.
Та заверила, что флаеры с программой разместят в торговых точках, кафе, транспорте и в муниципальной газете.
Наталья Леонтьева заверила, что мероприятия чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту и Дня города не пересекутся.
ИСТОЧНИК KP.RU