2019-09-04T11:17:15+03:00
Общество

На день города в Саратове ожидается свыше 80 тыс. гостей

Праздничные мероприятия будут идти два дня
Дарья Вострикова
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На совещании у мэра изложили планы на День городаНа совещании у мэра изложили планы на День городаФото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 4 сентября, на постоянном действующем совещании при главе Саратова Михаиле Исаеве обсудили празднование предстоящего дня города.

Наталья Леонтьева, зам главы администрации Саратова по соцсфере еще раз прошлась по двухдневной программе мероприятий 14 и 15 сентября и добавила - ожидается свыше 80 тыс. гостей.

Депутат Дмитрий Янклович предложил ей разместить где-нибудь афиши, чтоб люди понимали, где что находится.

Та заверила, что флаеры с программой разместят в торговых точках, кафе, транспорте и в муниципальной газете.

Наталья Леонтьева заверила, что мероприятия чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту и Дня города не пересекутся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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