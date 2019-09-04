Двое подростков врезались в дерево на угнанном авто в Широком Буераке
В Вольске Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух подростков.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, парней обвиняют в угоне автомобиля.
Следствие считает, что около половины третьего ночи 12 июля юные злоумышленники решили покататься на чужом авто. Они увидели припаркованный около дома №27 на улице Орджоникидзе в Широком Буераке автомобиль ВАЗ-21011 и забрались в салон.
Один попытался завести машину, второй — толкал авто по дороге. «Водитель» включил скорость коробки передач, после чего, отпустив педаль сцепления, сумел запустить двигатель автомобиля.
При этом опыта вождения у парней не было, поэтому машина вскоре врезалась в дерево. Подростки сбежали с места ДТП.
В ходе следствия юноши полностью признали вину. Уголовное дело направлено в прокуратуру для передачи в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU