Двое подростков врезались в дерево на угнанном авто в Широком Буераке

СЕГОДНЯ 10:31 2019-09-04T10:31:12+03:00

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В Вольске Саратовской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух подростков.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, парней обвиняют в угоне автомобиля.

Следствие считает, что около половины третьего ночи 12 июля юные злоумышленники решили покататься на чужом авто. Они увидели припаркованный около дома №27 на улице Орджоникидзе в Широком Буераке автомобиль ВАЗ-21011 и забрались в салон.

Один попытался завести машину, второй — толкал авто по дороге. «Водитель» включил скорость коробки передач, после чего, отпустив педаль сцепления, сумел запустить двигатель автомобиля.

При этом опыта вождения у парней не было, поэтому машина вскоре врезалась в дерево. Подростки сбежали с места ДТП.

В ходе следствия юноши полностью признали вину. Уголовное дело направлено в прокуратуру для передачи в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU