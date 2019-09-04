Жители Саратова должны за ТЭР более трех млрд рублей

СЕГОДНЯ 10:20 2019-09-04T10:20:33+03:00

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Главными проблемами при вхождении в отопсезон в Саратове остаются высокий износ тепловых и водопроводных сетей. А также значительные долги потребителей за ресурсы.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», эта тема была озвучена сегодня, 4 сентября, на постоянно-действующем совещании при главе города Михаиле Исаеве.

В настоящее время долги УК, ТСЖ и ЖСК перед основными поставщиками ТЭР составили 3,1 млрд рублей. Поставщики продолжают взыскивать средства через суд — с начала 2019 года было подано 8 099 исков, таким образом удалось добиться выплаты 58,5 млн рублей.

При этом теплоснабжающие организации сами являются должниками. На начало сентября сумма их задолженности за газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» превысила 232 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU