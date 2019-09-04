ЗАО «Тролза» готово продать новые троллейбусы «Саратовгорэлетротрансу»

СЕГОДНЯ 09:48 2019-09-04T09:57:40+03:00

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Министерство промышленности и энергетики Саратовской области прокомментировало ситуацию на ЗАО «Тролза»:

Как сообщили «КП-Саратов» в Минпроме, сейчас ведется работа по привлечению на предприятие нового эффективного собственника, в том числе в лице одной из структур, входящее в контур АО «Трансмашхолдинг». Прорабатывается возможность загрузки предприятия, в том числе за счет взаимодействия с крупными холдингами.

Министерством проведен ряд выездных рабочих совещаний на базе ЗАО «Тролза» с участием руководства завода, ведется работа с собственником, в том числе по привлечению на площадку предприятий-арендаторов и по недопущению образования задолженности по заработной плате.

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Также создана межведомственная рабочая группа по содействию выводу ЗАО «Тролза» из кризисной ситуации. В Минпромторге России создана рабочая группа под руководством заместителя министра Александра Морозова, который в мае текущего года провел совещание по обсуждению финансово-экономической ситуации на ЗАО «Тролза». Было признано целесообразным привлечение нового собственника и финансово-экономическое оздоровление предприятия, не исключая процедуру управляемого банкротства.

В июне губернатором области Валерием Радаевым проведены переговоры с генеральным директором АО «Трансмашхолдинг» Кириллом Липой по вопросу вхождения ЗАО «Тролза» в контур управления холдинга.

2 июля текущего года решением акционеров согласовано назначение на должность генерального директора ЗАО «Тролза» Сергея Ключарева 3 июля 2019 года на ЗАО «Тролза» проведена рабочая встреча с новым генеральным директором и трудовым коллективом. Процедура массового сокращения персонала приостановлена.

В настоящее время руководством предприятия во взаимодействии с одной из структур, входящее в контур АО «Трансмашхолдинг», предпринимаются меры по восстановлению производственной деятельности и сохранению кадрового потенциала завода. По информации руководства предприятия, планируется возобновление деятельности завода в IV квартале 2019 года.

Со своей стороны руководство ЗАО «Тролза» готово участвовать в процессе обновления троллейбусного парка региона. В частности, предприятие предлагает рассмотреть возможность приобретения троллейбусов марки Тролза 5265.02 «Мегаполис» и Тролза 5265.03 УАХ «Мегаполис» для нужд МУПП «Саратовгорэлектротранс», МУП «Балаковоэлектротранс», МУП «ЭЭТ».

Оказание содействия ЗАО «Тролза» в возобновлении производственной деятельности будет продолжено.

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ИСТОЧНИК KP.RU