2019-09-04T09:46:25+03:00
Общество

На теплосетях Саратова выявлено более 700 повреждений

43 аварийных участка остаются в работе
Дарья Вострикова
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В мэрии Саратова продолжается совещание по подготовке к отопсезону.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», проведенная опрессовка помогла выявить свыше 732 повреждений на коммуникациях, еще требуются работы на 43 аварийных участках.

Также продолжаются ремонтные работы на ряде городских магистралей: на Октябрьской, Чапаева, Кузнечной, 53-й Стрелковой Дивизии, Горького, Рабочем переулке, Мичурина, Радищева, Большой Казачьей.

Восстановлено 21 км теплоизоляционного покрытия (70%), выполнен капремонт 9,46 км теплосетей (98%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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