2019-09-04T09:36:11+03:00
Общество

В Саратове готовы к отопсезону 99% жилых домов

В мэрии обсудили вхождение в осенне-зимний период
Дарья Вострикова
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..Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 4 сентября, в мэрии Саратова проходит постоянное действующее совещание при главе города Михаиле Исаеве.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», замглавы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко рассказал о подготовке к отопительному сезону.

- В администрациях районов работают штабы по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы, топливно-энергетических комплексов. На сегодняшний день готовы 4 069 жилых домов (99% от общего числа), 583 объекта соцсферы (99%), 2 249 домов с печным отоплением (96,9%). Подготовлено 211 из 223 котельных, 120 из 154 центральных тепловых пунктов, завершены гидравлические испытания 713,7 км сетей, — отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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