Движение по переезду на Песчано-Уметском тракте возобновлено

СЕГОДНЯ 09:23 2019-09-04T09:23:08+03:00

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В пресс-службе Приволжской железной дороги оперативно прокомментировали инцидент с грузовым поездом, который помешал движению автомобилей и общественного транспорта.

Как рассказал «КП-Саратов» в ПривЖД, на переезде по Песчано-Уметскому тракту действительно около полутора часов стоял грузовой состав.

Причина этому — поломка локомотива.

Ремонт был проведен, поезд тронулся в 09:45. В настоящее время препятствия для движения автомобилей и общественного транспорта нет.

Напомним, ранее мэрия распространила информацию, что из-за этого стоят автобусы №37 и 37а.

ИСТОЧНИК KP.RU