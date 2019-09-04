Движение по переезду на Песчано-Уметском тракте возобновлено
Устранена поломка локомотива грузового поезда
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В пресс-службе Приволжской железной дороги оперативно прокомментировали инцидент с грузовым поездом, который помешал движению автомобилей и общественного транспорта.
Как рассказал «КП-Саратов» в ПривЖД, на переезде по Песчано-Уметскому тракту действительно около полутора часов стоял грузовой состав.
Причина этому — поломка локомотива.
Ремонт был проведен, поезд тронулся в 09:45. В настоящее время препятствия для движения автомобилей и общественного транспорта нет.
Напомним, ранее мэрия распространила информацию, что из-за этого стоят автобусы №37 и 37а.
ИСТОЧНИК KP.RU