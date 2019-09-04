Бизнес по-саратовски: поставщик платит дважды?

СЕГОДНЯ 09:17 2019-09-04T09:17:48+03:00

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Торгово-офисный центр «Рубин», открывшийся в Саратове сравнительно недавно, в новостных сводках нашего города появляется с завидной периодичностью. Правда, не всегда связанная с этим повестка положительная. Можно найти много публикаций про то, как сопротивлялась общественность открытию очередного торгового центра в здании бывшего Дома культуры. Но ничего не смогла поделать. Потом жители района сражались за сквер, опасаясь, что его превратят в парковку. К счастью, зеленую зону по большей части отстоять удалось.

Также известно, что при проверке на пожарную безопасность здания представители контролирующих органов нашли здесь нарушения. Еще в начале года суд обязал владельца устранить недостатки. На днях выяснилось, что требования так и не были исполнены, безопасность посетителей, как это требует закон, не обеспечена.

Подсветка, как камень преткновения

А вот из следующей истории можно сделать вывод, что суд не всегда строг к ООО «СФЦ» (компания владеет ТОЦ «Рубин»). Некоторые бизнес-партнеры компании: ООО «Паскаль», ООО ТД Бакланова, ООО «Мастерстрой», ООО «Сибирь инвест строй» даже имея на руках подписанные договоры, не могут добиться положенных по ним выплат, в результате чего данные компании обратились в арбитражный суд Саратовской области и получили положительные решения как в суде первой инстанции так и в суде второй инстанции.

В работах по перестройке бывшего ДК под торгово-офисный центр принимали участие несколько фирм. С одна из них был заключен договор на поставку и монтаж светодиодной подсветки на фасаде здания. Все это происходило почти два года назад, в конце 2017-го.

Все необходимое Исполнитель по договору поставил, документы, подтверждающие это, получены, со стороны ООО «СФЦ» (ТОЦ Рубин) оплата товара была произведена полностью - около 2,5 млн. рублей. В январе 2018 года подсветка была смонтирована Исполнителем на фасаде здания. За эти работы, по договору, требовалось заплатить еще 215 тысяч рублей. Но деньги от заказчика - ООО «СФЦ» (ТОЦ «Рубин») за монтаж так и не поступили. Как это и положено в таких случаях, чтобы получить причитающееся, поставщик обратился в арбитражный суд Саратовской области. И, согласно решению судьи Фугаровой Н.С. областного арбитража. И Исполнитель светодиодной архитектурной подсветки остался еще должен почти 4 млн. рублей! «Комсомолка» попыталась разобраться в нюансах этой занимательной математики.

Почтовые «ошибки» и другие приключения

Соглашаться оплатить монтаж светодиодной архитектурной подсветки Исполнителя в ООО «СФЦ» ( ТОЦ «Рубин») были не намерены, поэтому направили в мае 2018-го в суд встречный иск, требуя взыскать с поставщика 74 969, 08 рублей неустойки. Однако, спустя 3 месяца, аппетиты выросли почти до 700 тысяч рублей, в связи, с чем в арбитражный суд первой инстанции поступил второй встречный иск ООО «СФЦ» (ТОЦ «Рубин»). Он тоже был принят к производству, хотя, по закону принятие второго встречного иска является грубейшим нарушением принципа равноправия сторон, о котором гласит ст. 123 Конституции РФ и ст. 8 АПК РФ, что является нарушением арбитражно-процессуального законодательства – ООО «СФЦ» (ТОЦ «Рубин») необходимо было либо изменить основание или предмет первого иска, либо идти в суд и разбираться в рамках отдельного процесса.

На этом перечень необъяснимых событий не заканчивается. В ходе судебного процесса в первой инстанции выяснилось, что со стороны ООО «СФЦ» (ТОЦ «Рубин») поставщику направлялись претензии о несоответствии выполненных работ условиям, прописанным в договоре. Однако с нарушением отведенных на это сроков. Боле того, письма уходили на неверный адрес - вместо ул. Рабочая, д. 29/39, в графе «куда» указывалось «ул. Рабочая, д. 29». Разумеется, ответить на такие претензии Исполнитель договора не мог, ведь они попросту не были доставлены.

И, наконец, сумма, которая фигурирует в судебном решении Арбитражного суда Саратовской области, если аппетиты ООО «СФЦ», как уже указывалось выше, выросли только до 700 тыс. рублей, то суд пошел дальше, выйдя за пределы встречных исковых требований не расторгнув договор, постановил вернуть заказчику полностью деньги, заплаченные им за товар, а также неустойку, судебные расходы, что в общей сумме вышло - почти 4 млн. рублей. То есть, фактически, суд по своей собственной инициативе изменил основание и предмет иска ООО «СФЦ» (ТОЦ «Рубин»), что нарушает принцип диспозитивности, вытекающему из статей 1, 9 ГК РФ, в результате чего Исполнитель договора поставил требуемый товар и теперь должен еще и приплатить заказчику за это, хотя тот даже и не просил об этом - такое решение целиком и полностью принял Арбитражный суд Саратовской области в лице судьи Фугаровой Н.С.

И даже экспертом замолвлено слово

Стоит сказать о том, что поставленные товары и проведенные работы исследовались экспертами. Правда, к качеству проведения экспертизы также есть вопросы. В первую очередь необходимо отметить, что эксперты не подтвердили наличие недостатков, по которым ООО «СФЦ» (ТОЦ «Рубин») отказалось принимать работы (и, соответственно, проводить оплату). Однако специалисты Киселева С.А. и Павлов В.А. сделали другие интересные выводы.

Так, например, один из экспертов Павлов В.А., даже не осмотрев кластерные модули, делает вывод о том, какой именно они модели. На основании этого он делает вывод, что их характеристики не соответствуют заявленным в договоре (конкретная модель в документации не указывалась, только характеристики). При этом фактического исследования технических и потребительских свойств оборудования не проводилось.

Кроме того, эксперты в своем заключении указывают на недостатки, связанные с электропроводкой. Однако исследование проводилось спустя более года после ее монтажа. Данных об условиях эксплуатации и проводимом обслуживании у специалистов не было. Более того, сам ответчик в ходе судебных заседаний утверждал, что компанией ООО «СФЦ» в нарушение условий договора, несмотря на то, что Исполнителем предоставлена гарантия на товар и выполненные работы, самостоятельно без специализированной организации проводил ремонтные работы светодиодной подсветки. То есть, выявленные дефекты вполне могли возникнуть в результате не санкционированного вмешательства ООО «СФЦ» в светодиодную подсветку, а не при монтаже оборудования, что нарушает условия договора.

Приведя перечисленные аргументы, представители Исполнителя, попросили провести повторную экспертизу, чтобы получить ответы на все возникшие вопросы. Однако такое ходатайство принято не было, не смотря на то, что экспертиза выполнена с нарушением норм установленных Федеральным законом № 73 – ФЗ от 31.05.2001 г. «О государственной судебно- экспертной деятельности в РФ» в части всесторонности и полноты объема исследований, а так же в части обоснованности и достоверности выводов эксперта (ст. 8 названного закона).

История не закончилась

К счастью, что областной арбитраж в лице судьи Фугаровой Н.С. не является истиной в последней инстанции, поэтому у компании Исполнителя, поставившей товар, но оставшейся в должниках, еще остались аргументы для защиты. Но удивляет сама ситуация. Особенно хочется заметить, что по многим из озвученных выше вопросов арбитражными судами других регионов принимались диаметрально другие решения. Конечно, в России не действует прецедентное право (хотя, наверное, такая система была бы логичной). Но все же особенности толкования законодательства и права в Арбитражном суде Саратовской области порой в лице судьи Фугаровой Н.С. выносившее такое решение поражают.

Вряд ли мы увидим скорое окончание этой истории, которая длится уже почти два года. Но мы обязательно будем следить, насколько позиция более высоких инстанций – Двенадцатого арбитражного апелляционного суда совпадет мнением саратовского арбитража.

ИСТОЧНИК KP.RU