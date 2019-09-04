Товарный поезд остановил движение двух автобусных маршрутов
Автобусы №37 и 37а встали на Песчано-Уметском тракте
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В Саратове остановилось движение двух автобусных маршрутов.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, маршрутки №37 и 37а встали на Песчано-Уметском тракте.
Причина — остановившийся на переезде товарный состав.
Кроме того, утром возникали сложности с работой троллейбусов №1 — им помешало ДТП с тремя автомобилями на пересечении улиц Большая Горная и Соколовая. Трамваи №9 стояли из-за аварии на пересечении Огородной и Политехнической.
ИСТОЧНИК KP.RU