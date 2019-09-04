Товарный поезд остановил движение двух автобусных маршрутов

СЕГОДНЯ 08:56 2019-09-04T08:56:12+03:00

Автобусы №37 и 37а встали на Песчано-Уметском тракте

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В Саратове остановилось движение двух автобусных маршрутов.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, маршрутки №37 и 37а встали на Песчано-Уметском тракте.

Причина — остановившийся на переезде товарный состав.

Кроме того, утром возникали сложности с работой троллейбусов №1 — им помешало ДТП с тремя автомобилями на пересечении улиц Большая Горная и Соколовая. Трамваи №9 стояли из-за аварии на пересечении Огородной и Политехнической.

ИСТОЧНИК KP.RU