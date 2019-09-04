Безработный обокрал продавщицу мороженого из «Триумф Молла»

СЕГОДНЯ 08:50 2019-09-04T08:50:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Саратова обокрали продавщицу мороженого.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено в кафе ТЦ «Триумф Молл».

По словам 33-летней потерпевшей, вечером 23 августа знакомый похитил у нее телефон Honor-7 Pro. Сумма ущерба составила восемь тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. 3 сентября полиция задержала подозреваемого — 38-летнего жителя Ершова, ранее судимого, безработного. Мужчина признался в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU