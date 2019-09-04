СУСК выступило с заявлением о проверки комиссии по делам несовершеннолетних в Кировском районе
СУ СКР по Саратовской области выступило с официальным разъяснением информации о проверки в отношении должностных лиц комиссии по делам несовершеннолетних Кировсокго района. Речь идет о трагедии в Саратове, где отца обвинили в убийстве двухмесячной дочери.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ранее озвученная информация о проведении проверки вызвала широкий резонанс в СМИ.
Следователи подчеркнули, что разъяснили, что проверка «не означает констатации наличия в действия должностных лиц указанных органов признаков преступления».
Все следственные мероприятия нацелены на установление полной картины деятельности компетентных органов. Такие проверки являются обязательными при расследовании уголовных дел.
ИСТОЧНИК KP.RU