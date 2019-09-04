СУСК выступило с заявлением о проверки комиссии по делам несовершеннолетних в Кировском районе

СЕГОДНЯ 08:15 2019-09-04T08:15:19+03:00

Проверка не является констатацией факта, что должностные лица допустили халатность

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СУ СКР по Саратовской области выступило с официальным разъяснением информации о проверки в отношении должностных лиц комиссии по делам несовершеннолетних Кировсокго района. Речь идет о трагедии в Саратове, где отца обвинили в убийстве двухмесячной дочери.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ранее озвученная информация о проведении проверки вызвала широкий резонанс в СМИ.

Следователи подчеркнули, что разъяснили, что проверка «не означает констатации наличия в действия должностных лиц указанных органов признаков преступления».

Все следственные мероприятия нацелены на установление полной картины деятельности компетентных органов. Такие проверки являются обязательными при расследовании уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU