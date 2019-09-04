2019-09-04T08:01:40+03:00
Общество

Руководителю Росреестра Саратовской области Павлу Гришину исполнилось 58 лет

Он возглавляет ведомство с 2012 года
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Руководителю Управления Росреестра по Саратовской области Павлу Гришину сегодня, 4 сентября, исполняется 58 лет.

Он родился в Саратове и закончил местный Сельскохозяйственный институт. После этого отслужил в армии.

Долгое время был вице-президентом Российской Зерновой товарной биржи, возглавлял Внебюджетный фонд правительства Саратовской области. Впоследствии стал министром торговли региона, а после — первым заместителем министра экономики.

С 2001 по 2003 годы работал федеральным инспектором по Саратовской области, после этого стал ГФИ по республике Мордовия, а с 2007 года стал ГФИ по нашему региону.

В настоящее время, с 2012 года, он является руководителем Росреестра области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области многодетной матери грозит срок за убийство агрессивного мужа
В отрасли обращения с ТКО создано свыше 1000 рабочих мест
Пропавший в Ершовском районе ребенок найден в 30 км от дома
Встреча предпринимателей с главой Энгельса пройдет 5 сентября
В Саратове грабитель спрыгнул с четвертого этажа
На день города в Саратове ожидается свыше 80 тыс. гостей
В Саратовской области горел сельский ФАП
До понедельника будет перекрыто движение на Большой Казачьей
Двое подростков врезались в дерево на угнанном авто в Широком Буераке
В Саратове откроют проезд по улице Октябрьская
Жители Саратова должны за ТЭР более трех млрд рублей
ЗАО «Тролза» готово продать новые троллейбусы «Саратовгорэлетротрансу»
На теплосетях Саратова выявлено более 700 повреждений
В Саратовской области завершены поиски 12-летнего Виктора Битютского
В Саратове готовы к отопсезону 99% жилых домов
Движение по переезду на Песчано-Уметском тракте возобновлено
Бизнес по-саратовски: поставщик платит дважды?
Отключена вода на пяти улицах и семи проездах Саратова
Товарный поезд остановил движение двух автобусных маршрутов
Безработный обокрал продавщицу мороженого из «Триумф Молла»
Горит частный дом в районе старого аэропорта Саратова
Предложено создать общественную группу для наблюдения за безопасностью завода в Горном
СУСК выступило с заявлением о проверки комиссии по делам несовершеннолетних в Кировском районе