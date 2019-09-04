Руководителю Росреестра Саратовской области Павлу Гришину исполнилось 58 лет

СЕГОДНЯ 08:01 2019-09-04T08:01:40+03:00

Он возглавляет ведомство с 2012 года

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Руководителю Управления Росреестра по Саратовской области Павлу Гришину сегодня, 4 сентября, исполняется 58 лет.

Он родился в Саратове и закончил местный Сельскохозяйственный институт. После этого отслужил в армии.

Долгое время был вице-президентом Российской Зерновой товарной биржи, возглавлял Внебюджетный фонд правительства Саратовской области. Впоследствии стал министром торговли региона, а после — первым заместителем министра экономики.

С 2001 по 2003 годы работал федеральным инспектором по Саратовской области, после этого стал ГФИ по республике Мордовия, а с 2007 года стал ГФИ по нашему региону.

В настоящее время, с 2012 года, он является руководителем Росреестра области.

ИСТОЧНИК KP.RU