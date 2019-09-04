В Ершовском районе без вести пропал 12-летний мальчик

СЕГОДНЯ 07:50 2019-09-04T07:50:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ершовском районе Саратовской области пропал без вести ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 12-летнего Виктора Битютского ищут с 3 сентября.

Мальчик пропал в селе Черная Падина.

Рост Виктора составляет 160 см, мальчик плотного телосложения. У него русые волосы и зелено-карие глаза.

На момент пропажи был одет в голубую футболку, зеленые камуфляжные шорты и черные резиновые сланцы.

ИСТОЧНИК KP.RU