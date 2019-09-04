В Ершовском районе без вести пропал 12-летний мальчик
Виктора Битютского ищут с 3 сентября
Виктор Битютский
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В Ершовском районе Саратовской области пропал без вести ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 12-летнего Виктора Битютского ищут с 3 сентября.
Мальчик пропал в селе Черная Падина.
Рост Виктора составляет 160 см, мальчик плотного телосложения. У него русые волосы и зелено-карие глаза.
На момент пропажи был одет в голубую футболку, зеленые камуфляжные шорты и черные резиновые сланцы.
ИСТОЧНИК KP.RU