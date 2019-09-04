Пьяный водитель в Саратове на скорости в 120 км/ч врезался в столб
Виновник ДТП выжил и госпитализирован
Фото облспаса
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Минувшей ночью в Заводском районе Саратова любить больших скоростей устроил ДТП. В аварии, кроме самого «гонщика» никто не пострадал.
ЧП произошло на улице Огородная возле дома №218. Не справившись с управлением на большой скорости, водитель ВАЗ-2114 съехал с дороги и протаранил столб. Стрелка спидометра в разбитом авто осталась на цифре 120 км/ч.
Пострадавшего водителя медики госпитализировали. По предварительным данным мужчина был пьян.
Фото облспаса
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ИСТОЧНИК KP.RU