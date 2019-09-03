На Провиантской такси сбило ребенка
Пострадавший госпитализирован
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В Саратове «Лада Гранта» службы такси сбила ребенка.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», ДТП случилось вечером 3 сентября на улице Провиантская.
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Напротив дома №4 автомобиль такси наехал на мальчика. На вид пострадавшему 7-8 лет.
На место срочно выехала «скорая помощь», областные спасатели. Медики госпитализировали пострадавшего, который находится в состоянии средней степени тяжести.
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Запись с видеорегистратора показала, что ребенок без сопровождения взрослых перебежал дорогу в неположенном месте, буквально в сотне метров от перехода. Водитель авто не успел свернуть и избежать столкновения.
ИСТОЧНИК KP.RU