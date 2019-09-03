Ко Дню города Саратов украсят лентами, флагами и плакатами

СЕГОДНЯ 16:43 2019-09-03T16:55:26+03:00

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В преддверии 429-й годовщины празднования Дня города в районах Саратова продолжаются работы по благоустройству и праздничному украшению территории.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в Кировском районе установят «костры» с флагами на Московской улице, а также Симбирской\Аэропорт, Привокзальной площади.

Лентами украсят арт-объекты «Я люблю Саратов» на Октябрьской, Волжской, Усть-Курдюмской улицах, у входа в сад Липки.

На Набережную Космонавтов и Предмостовую площадь повесят баннеры.

Также оформят фотозоны в сквере Рахова и на входе в Горпарк, в нем также установят малую архитектурную форму «Сердце».

ИСТОЧНИК KP.RU