Ко Дню города Саратов украсят лентами, флагами и плакатами
Работы по благоустройству продолжаются
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В преддверии 429-й годовщины празднования Дня города в районах Саратова продолжаются работы по благоустройству и праздничному украшению территории.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в Кировском районе установят «костры» с флагами на Московской улице, а также Симбирской\Аэропорт, Привокзальной площади.
Лентами украсят арт-объекты «Я люблю Саратов» на Октябрьской, Волжской, Усть-Курдюмской улицах, у входа в сад Липки.
На Набережную Космонавтов и Предмостовую площадь повесят баннеры.
Также оформят фотозоны в сквере Рахова и на входе в Горпарк, в нем также установят малую архитектурную форму «Сердце».
ИСТОЧНИК KP.RU