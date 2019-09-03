В колониях Саратовской области за парты сядут 1,5 тыс. осужденных
Для заключенных прошли торжественные линейки и открытые уроки
Фото УФСИН по Саратовской области
Изменить размер текста:
В колониях Саратовской области прошли торжественные линейки в честь Дня знаний.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН, в этом году учиться будут более 1,5 тыс. осужденных.
В ЛИУ-3 в вечернюю школу записались 84 человека. Ее директор Сергей Корниенко пожелал будущим ученикам успехов. Линейка завершилась праздничным концертом.
В ИК-4 осужденным показали фильмы про школу, а также состоялся открытый урок.
В колонии №10 прошел «Урок мира».
ИСТОЧНИК KP.RU