2019-09-03T16:40:44+03:00
Общество

В колониях Саратовской области за парты сядут 1,5 тыс. осужденных

Для заключенных прошли торжественные линейки и открытые уроки
Екатерина Семенова
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Фото УФСИН по Саратовской областиФото УФСИН по Саратовской области
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В колониях Саратовской области прошли торжественные линейки в честь Дня знаний.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН, в этом году учиться будут более 1,5 тыс. осужденных.

В ЛИУ-3 в вечернюю школу записались 84 человека. Ее директор Сергей Корниенко пожелал будущим ученикам успехов. Линейка завершилась праздничным концертом.

В ИК-4 осужденным показали фильмы про школу, а также состоялся открытый урок.

В колонии №10 прошел «Урок мира».

ИСТОЧНИК KP.RU

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