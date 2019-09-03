Мошенница оставила балашовца без денег и холодильника
Он обратился в полицию
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В отдел полиции Балашова с заявлением о мошенничестве обратился 42-летний мужчина.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, ему позвонила покупательница и попросила сообщить данные карты.
Узнав эту информацию, женщина сказала, что случайно перевела больше денег за холодильник, чем надо, и попросила вернуть предоплату в 11,5 тыс. рублей.
Тот перевел сумму по номеру, который продиктовали по телефону. После этого гражданин понял, что общается с мошенницей и обратился к правоохранителям.
По данному факту проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU