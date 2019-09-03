В Энгельсе прошел мастер-класс по песочной терапии
Мероприятие предназначено для школьников
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В подростково-молодежном клубе «Сатурн» МБУ «Клуб «Энгельсская молодежь» состоялся мастер-класс по песочной терапии для детей дошкольного и младшего школьного возрастов «Я творец».
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, ребята рисовали мультфильмы, сказочных героев и геометрические фигуры.
Отметим, что эти занятия помогают снять эмоциональное возбуждение и напряжение, выполняют особую коррекционную роль.
ИСТОЧНИК KP.RU