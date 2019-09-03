2019-09-03T16:37:42+03:00
Общество

В Ленинском районе почтили память погибших при терактах

Состоялось тематическое мероприятие
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 сентября, на площади Ленина, у Дворца культуры «Россия», состоялось тематическое мероприятие «Нет — террору!», посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, ученики и педагоги местных школ почтили память жертв терактов, а также услышали выступление народных коллективов ДК.

Напомним, эта дата связана с трагическими событиями Беслана. Боевики захватили одну из школ и три дня удерживали более 1 тыс. человек. Погибли 34 заложника, свыше 800 были ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ко Дню города Саратов украсят лентами, флагами и плакатами
В колониях Саратовской области за парты сядут 1,5 тыс. осужденных
Мошенница оставила балашовца без денег и холодильника
В Энгельсе прошел мастер-класс по песочной терапии
Бюджет Саратовской области готов заплатить 23 млн рублей за ремонт километра дороги
Вместо Равиля Тугушева комитет по ЖКХ в Энгельсе возглавил Эльдар Узбяков
Перекопанные улицы не помешают отметить День города в Саратове — организаторы
В двух районах Саратова 5 сентября отключат воду на весь день
В виртуальном концертном зале Аткарска планируют проводить 60 мероприятий в год
СУ СК: К убийству младенца в Саратове могла привести халатность сотрудников ПДН
Выпущена марка с Олегом Табаковым
Банк «Открытие» предлагает повышенную ставку по счету «Моя копилка» держателям Opencard
Новые коммуникации ООО «КВС» прослужат не менее 50 лет
Саратовские спасатели вытащили застрявшего котенка