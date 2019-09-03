В Ленинском районе почтили память погибших при терактах

СЕГОДНЯ 16:15 2019-09-03T16:37:42+03:00

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Сегодня, 3 сентября, на площади Ленина, у Дворца культуры «Россия», состоялось тематическое мероприятие «Нет — террору!», посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, ученики и педагоги местных школ почтили память жертв терактов, а также услышали выступление народных коллективов ДК.

Напомним, эта дата связана с трагическими событиями Беслана. Боевики захватили одну из школ и три дня удерживали более 1 тыс. человек. Погибли 34 заложника, свыше 800 были ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU