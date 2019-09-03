Бюджет Саратовской области готов заплатить 23 млн рублей за ремонт километра дороги

СЕГОДНЯ 16:11 2019-09-03T16:33:38+03:00

Работы нужно закончить до конца октября

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ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» готова заплатить 22 996 542,96 рубля за ремонт подъезда к Балакову трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.

Напомним, первый аукцион на обновление дороги прошел еще весной, теперь ищут желающих провести работы на трассе до отметки «5+164 км».

Подрядчик должен отремонтировать 1,014 км дороги до 31 октября этого года.

Победитель аукциона определится 14 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU