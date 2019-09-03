Бюджет Саратовской области готов заплатить 23 млн рублей за ремонт километра дороги
Работы нужно закончить до конца октября
Изменить размер текста:
ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» готова заплатить 22 996 542,96 рубля за ремонт подъезда к Балакову трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.
Напомним, первый аукцион на обновление дороги прошел еще весной, теперь ищут желающих провести работы на трассе до отметки «5+164 км».
Подрядчик должен отремонтировать 1,014 км дороги до 31 октября этого года.
Победитель аукциона определится 14 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU