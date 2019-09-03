2019-09-03T16:30:53+03:00
Общество

Вместо Равиля Тугушева комитет по ЖКХ в Энгельсе возглавил Эльдар Узбяков

Ранее он был заместителем председателя
Екатерина Семенова
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В энгельсской администрации председателем комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи стал Эльдар Узбяков.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», ранее этот пост занимал Равиль Тугушев, который был уволен по соглашению сторон.

Эльдар Узбяков до этого был заместителем председателя того же комитета.

Примечательно, что Равиль Тугушев стал председателем комитета по ЖКХ всего два месяца назад — в конце июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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