Перекопанные улицы не помешают отметить День города в Саратове — организаторы
Основные мероприятия пройдут на улице Волжская
Изменить размер текста:
В День города в Саратове выступят 14 местных музыкальных коллективов.
Как сообщили «КП-Саратов» организаторы, заявок было подано около 20, но не все прошли отбор.
Сегодня, 3 сентября, организаторы смогли точно назвать три группы: «Храм Заката», «Ковер-паровоз» и «Большие города».
При этом, по мнению организаторов, перекопанный центр города не помешает горожанам праздновать, так как основные мероприятия пройдут на пешеходной зоне по улице Волжская.
ИСТОЧНИК KP.RU