2019-09-03T16:17:01+03:00
Общество

Перекопанные улицы не помешают отметить День города в Саратове — организаторы

Основные мероприятия пройдут на улице Волжская
Дарья Вострикова
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В День города в Саратове выступят 14 местных музыкальных коллективов.

Как сообщили «КП-Саратов» организаторы, заявок было подано около 20, но не все прошли отбор.

Сегодня, 3 сентября, организаторы смогли точно назвать три группы: «Храм Заката», «Ковер-паровоз» и «Большие города».

При этом, по мнению организаторов, перекопанный центр города не помешает горожанам праздновать, так как основные мероприятия пройдут на пешеходной зоне по улице Волжская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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