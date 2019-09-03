Перекопанные улицы не помешают отметить День города в Саратове — организаторы

СЕГОДНЯ 15:54 2019-09-03T16:17:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В День города в Саратове выступят 14 местных музыкальных коллективов.

Как сообщили «КП-Саратов» организаторы, заявок было подано около 20, но не все прошли отбор.

Сегодня, 3 сентября, организаторы смогли точно назвать три группы: «Храм Заката», «Ковер-паровоз» и «Большие города».

При этом, по мнению организаторов, перекопанный центр города не помешает горожанам праздновать, так как основные мероприятия пройдут на пешеходной зоне по улице Волжская.

ИСТОЧНИК KP.RU