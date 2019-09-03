В двух районах Саратова 5 сентября отключат воду на весь день

СЕГОДНЯ 15:52 2019-09-03T16:28:47+03:00

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Внимание абонентам Октябрьского и Фрунзенского районов! ООО «КВС» проводит плановый ремонт коммуникаций

Капитальный ремонт коммуникаций 5 сентября оставит без воды сотни домов на десятках улиц в Октябрьском и Фрунзенском районах Саратова. Отключение холодного водоснабжения, как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС» продлится с 00:00 до 23:00 часов.

За это время запланированы мероприятия по замене и ремонту кранов и задвижек, ревизия электроприводов, чистка датчиков расходомеров, замена пожарных гидрантов.

Подвоз воды по адресам будет осуществляться по заявкам районных администраций.

Список адресов в Октябрьском и Фрунзенском районах, где прекращается подача воды:

Частные жилые дома в Смирновском ущелье, Октябрьском ущелье, поселок Октябрьский (Агафоновка), в районе СГТУ, 3-й клинической больницы по улицам:

1 и 2-й Уральские проезды, 1-й проезд Клочкова, 1-й, 2-й Пироговские проезды, 1-й, 2-й, 3-й Детские проезды, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Силикатные проезды, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Саратовские проезды, 1-я – 10- я Линии, 12 Линия, 1-я Детская, 2-я Детская, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Поперечные, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Силикатные улицы, 2-й Поперечный проезд, 2-й, 3-й, 4-й Комсомольские проезды, 1-й, 2-й, 3-й Парковые проезды, 2-й Свинцовый проезд, 3-й, 4-й Рабочие проезды, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Карьерные проезды, Арбатская, Арбатский проезд, Брестская, Верхний Светлый проезд, Гвоздильная, Дальняя, Донская от 4-го Комсомольского проезда до ул.Новоузенская, Карла Маркса от ул. Клинической до ул. Клочкова, Клочкова, Карьерная, Прессовая, Котельная, Литейный проезд, Локомотивная, Лысогорская, Механический проезд, Миротворцева, Моховая, Невский проезд, Ново-Самарский проезд, Новоузенская, проезд Диева, Самарская, Саратовская, Серебряный ручей, Соловьиная, Стрелковая, Сызранская от 2-го Паркового (до окончания нумерации), Уральская, Шелковичная, Капитальная, Клиническая, Локомотивная, Лопатина гора, Лысая гора, 1,2,3, Лысогорская от ул. 4-я Силикатная до ул. Новоузенская.

Малоэтажные жилые дома по улицам: Клиническая, 93а, 95а, 2-я Силикатная, 75, 77, 77А, 79, 81, 3-я Силикатная, 74, 59, 61, 63; 4-я Поперечная, 38А, 38Б; Лысогорская, 85; Клочкова, 20, 22, 24; Сызранская, 64.

Жилые дома и организации: 1-я Детская, 36/40; 1-й Автодорожный проезд, 5/8; 1-я Поперечная, 4/3, 35; 1-я Беговая, 8А; 2-й Детский проезд, 2, 9/11, 13/17, 29/41, 43, 55/57, 59, 62/66, 62/68; 2-я Садовая, 96А, 98, 101, 103, 103/107, 103/107А, 106А, 106 Б (корп, 1,4,5,6,7,8), 110, 112, 112 А, 115/121, 118, 118 А, 120, 122, 129, 132, 138, 142, 144; 2-я Линия, 21; 2-я Силикатная, 81; 2-й Силикатный проезд, 77; 2-й Комсомольский проезд, 9; 3-й Комсомольский проезд, 25,28/36; 3-й Детский проезд, 1/9, 6/10, 10/12; 3-я Поперечная, 2; 4-й Комсомольский проезд, 2/6; 4-й Рабочий проезд, 3; 4-я Линия, 20/35, 22/24; 4-я Поперечная, 4; 4-я Силикатная, 18; 8-я Линия, 54; 13-й Шелковичный проезд, 1/11, 15/21, 16/18, 20; Арбатская, 28; Белоглинская, 154/156, 158/164, 159, 161, 163/165; Большая Садовая, 113,137, 149А, 151, 151/7,151/8; Вяземская, 4, 29, 37 А; Зеленая долина, 8; Каляевская, 20А; Карла Маркса, 3А,3Б, 4/12, 5, 9/19, 19А, 32/40; Клиническая, 2/6, 3, 7А, 8/18, 20/24; Клочкова,15, 15А, 16, 18, 18А, 18Д, 22, 52/64, 66, 68, 70,72, 74, 77,79,81,85, 102;

Лопатина гора, 7; Лысая гора, 1,2,3; Миротворцева, 4/8, Новоузенская от Большой Садовой до Кумысной поляны, Ново-Самарский проезд, 14, Политехническая, 75/2, 77, 77 корп.7; Рабочая, 205, 239/1 (от ул. Свинцовая до 3-го Свинцового проезда); Шелковичная, 4А, 25/36, 116,118,120, 122/126, 128,130, 138/3, 141, 149, 151, 155/161, 164, 168, 176, 177, 178, 180, 182, 182А, 184А, 186, 200, 204, 210А, 212, 213, 214, 218, ЖК «Царицынский», 1,2,3,4; Свинцовая, 4А, 5/15, 10А, 10Б, 19; Сызранская, 64, 93/95; Смирновское ущелье, 1, 1А, 1Б.

ООО «КВС» напоминает о необходимости пополнить запасы питьевой воды и рекомендует в течение 48 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU