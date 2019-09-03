В виртуальном концертном зале Аткарска планируют проводить 60 мероприятий в год
Готов зрительный зал на 370 посадочных мест
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В Аткарске планируется оборудовать виртуальный концертный зал, один из 12, которые откроют в Саратовской области в рамках нацпроекта «Культура».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, планируется открытие зрительного зала на 370 посадочных мест, с доступом для лиц с ограниченными возможностями, также есть две ставки работников.
Планируется, что в учреждении будут проводить 60 мероприятий в год, которые посетят свыше 16 тыс. человек.
ИСТОЧНИК KP.RU