В виртуальном концертном зале Аткарска планируют проводить 60 мероприятий в год

СЕГОДНЯ 15:41 2019-09-03T16:07:09+03:00

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В Аткарске планируется оборудовать виртуальный концертный зал, один из 12, которые откроют в Саратовской области в рамках нацпроекта «Культура».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, планируется открытие зрительного зала на 370 посадочных мест, с доступом для лиц с ограниченными возможностями, также есть две ставки работников.

Планируется, что в учреждении будут проводить 60 мероприятий в год, которые посетят свыше 16 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU