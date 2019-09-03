2019-09-03T15:39:52+03:00
Происшествия

СУ СК: К убийству младенца в Саратове могла привести халатность сотрудников ПДН

Следователи организовали доследственную проверку
Ольга Симонова
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Дом, где случилось преступление. Фото Юлии КековойДом, где случилось преступление. Фото Юлии Кековой
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Следователи Кировского района Саратова проводят доследственную проверку по факту халатности должностных лиц комиссии по делам несовершеннолетних. Проверка была организована во время расследования уголовного дела об убийстве двухмесячной девочки ее же отцом.

- Семья, в которой рос ребенок, с начала 2019 года состояла на учете в комиссии ПДН администрации Кировского района Саратова, как находящаяся в социально-опасном положении. В августе ситуация улучшилась — семью сняли с учета, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Несмотря на это, та же семья с весны 2019 года состоит на учете комиссии ПДН отдела полиции №3. Однако правоохранители не проводили профилактические мероприятия с родителями и их детьми, что способствовало тому, что мужчина совершил преступление.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет решено, возбуждать уголовное дело о халатности или нет.

Напомним, преступление произошло 31 августа на улице Квартал Аэропорт в Кировском районе. Там отец отрезал двухмесячной дочери голову и спрятал тело на чердаке дома.

Мужчина арестован, ему предъявлено обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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