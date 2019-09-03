Выпущена марка с Олегом Табаковым
Завтра, 4 сентября, в рамках серии «Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» выпустят почтовую марку, на которой изображен портрет саратовца Олега Табакова и орден.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном управлении Федеральной почтовой службы.
К этому событию изготовлен специальный штемпель, оттиск которого будет действовать только один день.
Его можно поставить на открытку и любое отправление бесплатно в здании Саратовского Главпочтамта.
На следующий день штемпель отправят в музей связи имени Попова в Санкт-Петербурге на хранение.
Филателистические образцы с этим оттиском станут уникальной коллекционной ценностью.
ИСТОЧНИК KP.RU