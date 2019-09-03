Выпущена марка с Олегом Табаковым

СЕГОДНЯ 15:31 2019-09-03T15:44:41+03:00

Его оттиск будет действовать только один день

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Завтра, 4 сентября, в рамках серии «Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» выпустят почтовую марку, на которой изображен портрет саратовца Олега Табакова и орден.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном управлении Федеральной почтовой службы.

К этому событию изготовлен специальный штемпель, оттиск которого будет действовать только один день.

Его можно поставить на открытку и любое отправление бесплатно в здании Саратовского Главпочтамта.

На следующий день штемпель отправят в музей связи имени Попова в Санкт-Петербурге на хранение.

Филателистические образцы с этим оттиском станут уникальной коллекционной ценностью.

ИСТОЧНИК KP.RU