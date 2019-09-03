2019-09-03T15:02:57+03:00
Общество

На День города в Саратове не планируют длительного перекрытия улиц

Однако чиновники не рискнули предсказать будущие пробки
Дарья Вострикова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 сентября, у трамвая «Семен» в Саратове прошел брифинг, где обсудили предстоящий День города.

На Театральной площади 14 сентября пройдет концерт.

- Кого привезти решали голосованием. В основном, своим мнением делилась молодежь. Общественность выбрала Дану Соколову. Это будет полностью живое выступление без фонограммы, — отметили организаторы концерта.

Выступление продлится 1 час 15 минут и завершится грандиозным фейерверком.

Также гостей ждут дегустации, интерактивные зоны, шопинг — отдых обещает быть активным.

И. о. начальника управления культуры Максим Макуров не смог предсказать, какие именно улицы будут перекрыты. Он однако отметил, что если такое и случится, то всего на нескольких участках и ненадолго.

- Не могу предсказать, будут такие же пробки, как на «Поехали!», или нет. Это зависит от многих факторов, — сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ко Дню города Саратов украсят лентами, флагами и плакатами
В колониях Саратовской области за парты сядут 1,5 тыс. осужденных
Мошенница оставила балашовца без денег и холодильника
В Энгельсе прошел мастер-класс по песочной терапии
В Ленинском районе почтили память погибших при терактах
Бюджет Саратовской области готов заплатить 23 млн рублей за ремонт километра дороги
Вместо Равиля Тугушева комитет по ЖКХ в Энгельсе возглавил Эльдар Узбяков
Перекопанные улицы не помешают отметить День города в Саратове — организаторы
В двух районах Саратова 5 сентября отключат воду на весь день
В виртуальном концертном зале Аткарска планируют проводить 60 мероприятий в год
СУ СК: К убийству младенца в Саратове могла привести халатность сотрудников ПДН
Выпущена марка с Олегом Табаковым
Банк «Открытие» предлагает повышенную ставку по счету «Моя копилка» держателям Opencard
Новые коммуникации ООО «КВС» прослужат не менее 50 лет
Саратовские спасатели вытащили застрявшего котенка