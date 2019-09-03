На День города в Саратове не планируют длительного перекрытия улиц

СЕГОДНЯ 14:46 2019-09-03T15:02:57+03:00

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Сегодня, 3 сентября, у трамвая «Семен» в Саратове прошел брифинг, где обсудили предстоящий День города.

На Театральной площади 14 сентября пройдет концерт.

- Кого привезти решали голосованием. В основном, своим мнением делилась молодежь. Общественность выбрала Дану Соколову. Это будет полностью живое выступление без фонограммы, — отметили организаторы концерта.

Выступление продлится 1 час 15 минут и завершится грандиозным фейерверком.

Также гостей ждут дегустации, интерактивные зоны, шопинг — отдых обещает быть активным.

И. о. начальника управления культуры Максим Макуров не смог предсказать, какие именно улицы будут перекрыты. Он однако отметил, что если такое и случится, то всего на нескольких участках и ненадолго.

- Не могу предсказать, будут такие же пробки, как на «Поехали!», или нет. Это зависит от многих факторов, — сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU