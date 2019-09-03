2019-09-03T14:30:24+03:00
Происшествия

Балашовец и автомойщица грабежом добыли телефон за 18 тыс. рублей

Преступление случилось у вокзала в Саратове
Ольга Симонова
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В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего безработного балашовца и его знакомой — 18-летней автомойщицы. Их подозревают в групповом грабеже.

- В августе 2019 года днем мужчина около железнодорожного вокзала отобрал у потерпевшего телефон за 18 тыс. рублей, а его сообщница была на стреме, отвлекала жертву, а после продала мобильник, — сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре.

Злоумышленников быстро поймали. Оказалось, что парень был неоднократно судим, его заключили под стражу, а девушке выписали подписку о невыезде.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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