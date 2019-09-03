2019-09-03T14:37:13+03:00
Экономика

Крупный и средний саратовский бизнес должен банкам 157,2 млрд рублей

Просроченная задолженность по кредитам на 1 июля составила 174,4 млн рублей
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Саратовстат опубликовал данные, согласно которым, крупный и средний бизнес на территории региона за январь-июнь 2019 года просрочил банкам платежи на 175,4 млн рублей. Всего саратовский бизнес взял к июню этого года 157 млрд 201,1 млн рублей кредитов.

Данные не включают в себя субъекты малого предпринимательства, банки, страховые организации и бюджетные учреждения за январь-июнь 2019 года.

За тот же период в целом по области средним и крупным бизнесом получено 21 млрд 756,3 млн руб. прибыли.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2019 года сложилась в сумме 172 658,5 млн рублей, из нее 4,3% (7 430,8 млн рублей) — просроченная.

Дебиторская задолженность на 1 июля 2019 г. сложилась в сумме 181 544,6 млн рублей, в том числе 5,8%, или 10 550,3 млн рублей, — просроченная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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