В Энгельсе скрывшийся с места ДТП водитель попал на видеозапись домофона

СЕГОДНЯ 14:17 2019-09-03T14:32:50+03:00

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В Энгельсе врезавшийся в чужое авто водитель уехал с места ДТП, не ожидая, что обнаружится видеозапись происшествия.

Столкновение произошло вечером 4 августа в Энгельсе во дворе у дома №7 по улице Гагарина. Автомобиль виновника ДТП сдавал назад и ударил стоящую машину так, что сработала сигнализация.

Это произошло в 22:24 — точное время и обстоятельства случившегося стали известны благодаря программе «Безопасный дом». Видео с домофона стало доступно владельцам поврежденного авто.

Из него ясно, что виновники аварии, два молодых человека, после столкновения вышли из машины, посмотрели на повреждения и уехали с места ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/729496" frameborder="0"></iframe> Уехали с места дтп.

Теперь, посмотрев запись, пострадавшие намерены найти вредителей.

ИСТОЧНИК KP.RU