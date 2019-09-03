В Энгельсе скрывшийся с места ДТП водитель попал на видеозапись домофона
В Энгельсе врезавшийся в чужое авто водитель уехал с места ДТП, не ожидая, что обнаружится видеозапись происшествия.
Столкновение произошло вечером 4 августа в Энгельсе во дворе у дома №7 по улице Гагарина. Автомобиль виновника ДТП сдавал назад и ударил стоящую машину так, что сработала сигнализация.
Это произошло в 22:24 — точное время и обстоятельства случившегося стали известны благодаря программе «Безопасный дом». Видео с домофона стало доступно владельцам поврежденного авто.
Из него ясно, что виновники аварии, два молодых человека, после столкновения вышли из машины, посмотрели на повреждения и уехали с места ДТП.
Уехали с места дтп.
Теперь, посмотрев запись, пострадавшие намерены найти вредителей.
ИСТОЧНИК KP.RU