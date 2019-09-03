2019-09-03T14:13:20+03:00
Общество

На День города саратовцы померятся силой и мозгами

Пройдет «Квиз, плиз» и «Добрыня Саратович»
Дарья Вострикова
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..Фото: Екатерина Семенова
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Сегодня, 3 сентября, у трамвая «Семен» в Саратове прошел брифинг ко Дню города.

Напомним, в 2019 году областной центр отмечает свой 429-й день рождения.

- Мероприятия, которые откроют праздник, начнутся 13 числа. Вечером этого дня на набережной уже начнутся заезды эндуристов, на следующий день будет велопробег, игра «Квиз, плиз». Волжская улица превратится в «Улицу отличного настроения» — в субботу с 15:00 до 21:00, — пробежался по программе и. о. начальника управления по культуре Максим Макуров.

Он отметил, что на пешеходной зоне также будут бесплатно раздавать мороженое.

Николай Жилин, организатор соревнований по экстрим-эндуро, извинился перед жителями города за неудобства, которые возможны во время заездов.

- Мы привезем лучших спортсменов страны. Приедет Данила Черняев, Евгений Маликов, Давид Леонов. Ведутся переговоры с командой «Диэрси». С завтрашнего дня мы уже начинаем строить парк, — уточнил он.

Дмитрий Кубанкин, один из организаторов фестиваля «Укек. Один день из жизни средневекового города», отметил, что историческое мероприятие пройдет в восьмой раз. Гости могут попробовать себя в раскопках, посмотреть находки.

- Этот год выдался необычным в археологии, большая часть интересных находок будет представлена на выставке. Также будут развенчивать мифы кино — гости узнают, как на самом деле проводились бои в древности. Можно будет «подраться» самим, — сказал он.

Попробовать себя в поединке знаний можно на игре «Квиз, плиз». Победитель получит «пальмовую ветвь». Планируем от 100 до 250 команд. Для участия можно собрать от двух до девяти человек и обязательно зарегистрироваться. Может, мы потом будем ограничивать количество команд, — отметил Гомон.

В состязании «Добрыня Саратович» силами померятся 50 лучших участников челленджа. Их ожидают гладиаторские бои, веревочная лестница, в финал выйдут двое. Победитель получит приз, который, по словам саратовского силача Вячеслава Максюты, невероятно приятный и дорогой.

Ведущим мероприятия станет Михаил Кокляев, известный спортсмен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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