Ряд крупных саратовских промпредприятий вывозит свои коммунальные отходы нелегально

СЕГОДНЯ 12:57 2019-09-03T13:55:02+03:00

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Порядка десяти крупных промышленных предприятий Саратова не заключили договоры с Региональным оператором на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами и, как следствие, вывозят образовавшийся на их территории мусор нелегально.

В соответствии с законодательством юридическим лицам на оформление официальных договоров с Региональным оператором было дано время до конца 2018 года. Основная масса предприятий в указанный период подписала необходимые документы. Однако ряд крупных промпредприятий до сих пор уклоняются от своей обязанности.

В течение последних нескольких месяцев специалисты Регионального оператора участили инспекционные рейды на предприятия с целью выяснения причин не заключения договора и нарушения федерального законодательства. Последними объектами проверки стали ООО «СЭПО-ЗЭМ» и ОАО НПП «Контакт». В обоих случаях проект договора на предприятия был доставлен нарочно, но до сих пор не подписан. В числе нарушителей также находятся ОАО «Радиоприборный завод», АО «Тантал», АО НПП «Алмаз», АО «Саратовский институт стекла» и другие.

- Отсутствие договора с Региональным оператором на услугу по обращению с ТКО не означает, что на территории предприятий не образуются коммунальные отходы и их не нужно вывозить. Такая картина говорит о том, что отходы вывозятся в неизвестном направлении и оказываются на стихийных свалках или вообще в контейнерах, установленных для населения. Тем самым промышленные предприятия перекладывают свои расходы на простых людей. Региональный оператор в отношении нарушителей уже направил несколько обращений в прокуратуру. Готовится обращение в адрес министерства промышленности и энергетики Саратовской области, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Юридическим лицам Региональным оператором созданы максимально благоприятные условия для заключения договора на услугу по обращению с ТКО. На официальном сайте размещены все необходимые для этого документы, обеспечена возможность их направления в цифровом виде. По всем интересующим вопросам также можно получить консультацию в контакт-центре по единому бесплатному телефону: 8-800-222-64-90.

ИСТОЧНИК KP.RU