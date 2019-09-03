2019-09-03T13:49:27+03:00
Общество

«Авто-суши» «Саюри» в Саратове заплатили по 15 тыс. рублей каждому отравившемуся посетителю

После порции роллов заказчики оказались в больнице
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Между ООО «Аллегория» («Авто-суши» «Саюри»), и пятью истцами заключено мировое соглашение. Продавцы суши выплатили по 15 тыс. рублей компенсации морального вреда каждому отравившемуся в их заведении посетителю. В суд, при поддержке управления Роспотребнадзора по Саратовской области, подали иски пять человек.

Напомним, посетители угостились роллами, заказанными в ООО «Аллегория» «Авто-суши» «Саюри», (Саратов, проспект Энтузиастов, 28). После трапезы все покупатели были госпитализированы в ГУЗ «Саратовская клиническая больница №2», и после установления диагноза находились на стационарном лечении. Всего от острой кишечной инфекции пострадали 20 человек, в том числе двое детей.

После этого в суд Заводского района был подан иск по поводу взыскания материального ущерба и компенсации морального вреда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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