2019-09-03T12:45:51+03:00
Общество

В Саратове планируют реконструировать школу №99

Уже объявлен аукцион на проект
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской городской думе депутаты обсудили судьбу школы №99 на Университетской, 44.

Вопрос был рассмотрен на заседании комиссии по бюджетным вопросам. По словам председателя комитета по имуществу Светланы Чеконовой, здание школы планируется исключить из прогнозного плана приватизации. Это необходимо для того, чтобы начать ремонт здания, которое сейчас находится в аварийном состоянии.

Уже объявлен аукцион на инженерные изыскания на сумму более шести млн рублей и проект должен быть подготовлен до 5 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ряд крупных саратовских промпредприятий вывозит свои коммунальные отходы нелегально
«Авто-суши» «Саюри» в Саратове заплатили по 15 тыс. рублей каждому отравившемуся посетителю
Стало известно, в каких городах живут самые пышногрудые россиянки
В сентябре станет известно, на что жители Энгельса тратят свое время
Полный список лауреатов премии «Высота — 2019»
Саратовцы поучаствовали в исполнении гимна России на рекорд «Книги Гиннесса»
Панков: 15 лет прошло с трагедии в Беслане, а раны все не заживают
В Саратове до зимы закрыли квест «Оно»
Слезы ребенка не остановили наркомана-грабителя из Базарного Карабулака
Двое саратовцев провернули масштабную аферу с удобрениями
Саратовские таможенники изъяли в Пензе рыбу неизвестного происхождения
Сменился директор цементного завода в Вольске
Мужчина из ревности переломал кости своей возлюбленной в Балакове