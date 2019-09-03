В Саратове планируют реконструировать школу №99

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-03T12:45:51+03:00

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В Саратовской городской думе депутаты обсудили судьбу школы №99 на Университетской, 44.

Вопрос был рассмотрен на заседании комиссии по бюджетным вопросам. По словам председателя комитета по имуществу Светланы Чеконовой, здание школы планируется исключить из прогнозного плана приватизации. Это необходимо для того, чтобы начать ремонт здания, которое сейчас находится в аварийном состоянии.

Уже объявлен аукцион на инженерные изыскания на сумму более шести млн рублей и проект должен быть подготовлен до 5 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU