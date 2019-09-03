Стало известно, в каких городах живут самые пышногрудые россиянки

СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-03T12:30:24+03:00

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Девушки в Саратове не только самые красивые, как утверждает народная молва, но и одни из самых пышногрудых среди жительниц крупнейших городов страны. Есть ли связь между этими двумя фактами из исследования портала объявлений Авито не ясно, однако размеры бюстгальтеров, которые покупают жительницы российских городов, в компании отследили и подсчитали, выведя средние цифры. Интерес к такому исследованию в «Авито» объяснили преддверием 105-летнего юбилея со дня изобретения бюстгальтера.

В Саратове одни из самых пышногрудых покупательниц, самый популярный размер продаваемых в городе бюстов — 90D. Из 23 крупнейших городов страны сравниться с ним могут лишь покупательницы из Ульяновска. Средняя цена покупки белья в обоих городах одинакова — 760-780 рублей.

В целом по России самый популярный размер бюстгальтера оказался 75В, а его средняя стоимость составила 1 110 рублей.

Популярны большие размеры бюстов также в Ростове-на-Дону, Волгограде, Перми, Москве, Казани, Новосибирске, Воронеже и Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU