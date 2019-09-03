В сентябре станет известно, на что жители Энгельса тратят свое время
Готовится проведение специальной переписи
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В Энгельсе пройдет исследование использования времени местными жителями.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, опрос будет проведен также в поселке Приволжский и селе Красноармейское.
Специально обученные Саратовстатом интервьюеры обойдут 70 домохозяйств и опросят жителей. Переписчиков будет интересовать: сколько времени тратится на работу, домашние дела, отдых, воспитание детей, развлечения, саморазвитие и т. д.
Опрос пройдет с 7 по 30 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU