2019-09-03T12:21:07+03:00
Общество

В сентябре станет известно, на что жители Энгельса тратят свое время

Готовится проведение специальной переписи
Екатерина Семенова
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В Энгельсе пройдет исследование использования времени местными жителями.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, опрос будет проведен также в поселке Приволжский и селе Красноармейское.

Специально обученные Саратовстатом интервьюеры обойдут 70 домохозяйств и опросят жителей. Переписчиков будет интересовать: сколько времени тратится на работу, домашние дела, отдых, воспитание детей, развлечения, саморазвитие и т. д.

Опрос пройдет с 7 по 30 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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