2019-09-03T12:02:33+03:00
Общество

Полный список лауреатов премии «Высота — 2019»

В этом году наградили 24 преподавателей
Ольга Симонова
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Награждение лауреатов премии «Высота — 2019»Награждение лауреатов премии «Высота — 2019»Фото: Ольга Симонова
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В ТЮЗе имени Киселева в Саратове вчера, 2 сентября, прошла ежегодная премия «Высота», на которой наградили преподавателей вузов.

Напомним, премия состоялась уже в четвертый раз в рамках праздника для первокурсников «Поехали!». Инициатор мероприятий — председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В этом году 24 преподавателя (по три из каждого вуза) получили статуэтки и денежную награду по 100 тыс. рублей.

Ими стали:

- Наталья Моисеенко, Екатерина Мамлина, Виктория Черемных из Поволжского института управления имени Столыпина.

- Наталья Шьюрова, Владимир Лущников и Людмила Волощук — Саратовский государственный аграрный университет.

- Кирилл Ершов, Галина Бурданова и Альберт Тараканов — Саратовская государственная консерватория имени Собинова.

- Екатерина Александрова, Юрий Голуб и Сергей Ивченков — Национальный исследовательский университет СГУ.

- Сергей Афанасьев, Людмила Шапиро и Владимир Нырков — Саратовская государственная юридическая академия.

- Сергей Богомолов, Елена Демидова и Оксана Тэйслина — Саратовский социально-экономический институт.

- Елена Михайлова, Нина Болотова и Вячеслав Еремин — Саратовский государственный медицинский университет.

- Ольга Долинина, Дмитрий Зимняков и Зоя Симонова — Саратовский государственный технический университет.

Напомним, для преподавателей и гостей выступил Заслуженный деятель РФ Игорь Николаев. Также с поздравлением вышел губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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