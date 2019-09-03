Полный список лауреатов премии «Высота — 2019»
В ТЮЗе имени Киселева в Саратове вчера, 2 сентября, прошла ежегодная премия «Высота», на которой наградили преподавателей вузов.
Напомним, премия состоялась уже в четвертый раз в рамках праздника для первокурсников «Поехали!». Инициатор мероприятий — председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В этом году 24 преподавателя (по три из каждого вуза) получили статуэтки и денежную награду по 100 тыс. рублей.
Ими стали:
- Наталья Моисеенко, Екатерина Мамлина, Виктория Черемных из Поволжского института управления имени Столыпина.
- Наталья Шьюрова, Владимир Лущников и Людмила Волощук — Саратовский государственный аграрный университет.
- Кирилл Ершов, Галина Бурданова и Альберт Тараканов — Саратовская государственная консерватория имени Собинова.
- Екатерина Александрова, Юрий Голуб и Сергей Ивченков — Национальный исследовательский университет СГУ.
- Сергей Афанасьев, Людмила Шапиро и Владимир Нырков — Саратовская государственная юридическая академия.
- Сергей Богомолов, Елена Демидова и Оксана Тэйслина — Саратовский социально-экономический институт.
- Елена Михайлова, Нина Болотова и Вячеслав Еремин — Саратовский государственный медицинский университет.
- Ольга Долинина, Дмитрий Зимняков и Зоя Симонова — Саратовский государственный технический университет.
Напомним, для преподавателей и гостей выступил Заслуженный деятель РФ Игорь Николаев. Также с поздравлением вышел губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
ИСТОЧНИК KP.RU