Саратовцы поучаствовали в исполнении гимна России на рекорд «Книги Гиннесса»
Пели музыканты из 85 регионов страны
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Вчера, 1 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» свыше 8 тыс. музыкантов из 85 регионов страны на струнных, духовых, ударных и клавишных инструментах исполнили гимн России.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, в числе исполнителей также были участники симфонического оркестра Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке.
Три независимых делегата «Книги рекордов Гиннесса» прослушали выступление и оценили его как мировой рекорд. Теперь Россия сместила с пьедестала сводный оркестр из музыкантов Германии, Австрии и Нидерландов — чуть больше 7,5 тыс. человек.
ИСТОЧНИК KP.RU