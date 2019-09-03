Саратовцы поучаствовали в исполнении гимна России на рекорд «Книги Гиннесса»

СЕГОДНЯ 11:54 2019-09-03T12:05:58+03:00

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Вчера, 1 сентября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» свыше 8 тыс. музыкантов из 85 регионов страны на струнных, духовых, ударных и клавишных инструментах исполнили гимн России.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, в числе исполнителей также были участники симфонического оркестра Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке.

Три независимых делегата «Книги рекордов Гиннесса» прослушали выступление и оценили его как мировой рекорд. Теперь Россия сместила с пьедестала сводный оркестр из музыкантов Германии, Австрии и Нидерландов — чуть больше 7,5 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU