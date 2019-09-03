2019-09-03T11:40:43+03:00
Общество

Панков: 15 лет прошло с трагедии в Беслане, а раны все не заживают

Ольга Симонова
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Депутат Госдумы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Пятнадцать лет прошло с тех пор, как трагедия Беслана потрясла всю страну. А раны все не заживают. Вчера в Балаково встречался с родными и близкими майора Вячеслава Малярова, погибшего при спасении заложников. Первый урок старшеклассников был посвящен именно этой трагической теме. Там выступали бойцы группы Альфа. Они освобождают Беслан. Был и сам в Беслане, мемориальном «Городе ангелов», говорил с людьми. Боль по-прежнему живет в наших сердцах. Напоминая, каким хрупким является то, чем мы дорожим: жизнь, мир, счастье. И что все это надо беречь и защищать, противостоять любым попыткам разрушить единство людей, наших народов. Чтобы наша страна всегда была мирной и счастливой, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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