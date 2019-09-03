2019-09-03T11:32:30+03:00
Происшествия

Двое саратовцев провернули масштабную аферу с удобрениями

Сумма убытков составила 48 млн рублей
Екатерина Семенова
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В Саратове в суд направлено уголовное дело по факту крупного группового мошенничества.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, обвиняемыми проходят двое мужчин 46 и 33 лет, жители Фрунзенского района — руководитель и заместитель директора ООО «Фермер-2012».

По версии следствия, с 2014 по 2018 годы они заключили договоры с пятью фирмами в Краснодарском и Ставропольском краях и Республике Северная Осетия-Алания. Согласно контрактам, саратовцы должны были поставить сельскохозяйственную продукцию и удобрения на общую сумму свыше 40 млн рублей.

Для придания законного вида своей деятельности, они могли обеспечить часть товара, около шестой части, или выдать чужую продукцию за свою. После этого требовали полной оплаты договора.

Однако после получения денег переставали выходить на контакт или оттягивали срок поставки.

Помимо этого мошенники заключили договор на поставку удобрений, но не оплатили товар.

Один из злоумышленников, являясь директором ООО «Торговый Дом Кристалл», провернул в одиночку аналогичное преступление.

Общая сумма ущерба составила 48 млн рублей.

Суд арестовал имущество обвиняемых, сейчас они ждут рассмотрения дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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