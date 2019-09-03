2019-09-03T11:00:25+03:00
Общество

Саратовские таможенники изъяли в Пензе рыбу неизвестного происхождения

На 115,6 кг товара не было маркировки и документов [фото]
Ольга Симонова
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Фото пресс-службы Саратовской таможниФото пресс-службы Саратовской таможни
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В Пензе саратовские таможенники нашли в одном из ТК 115,6 кг рыбы без маркировки и товарно-сопроводительных документов.

Фото пресс-службы Саратовской таможни

Фото пресс-службы Саратовской таможни

- Рейд по выявлению запрещенных товаров в точках торговли был проведен совместно с представителями Пензенской транспортной прокуратуры и Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовской таможни.

Рыбу с неизвестным происхождением изъяли из оборота. Решается вопрос о привлечении владельца товара к административной ответственности за нарушение требований техрегламентов.

Фото пресс-службы Саратовской таможни

Фото пресс-службы Саратовской таможни

ИСТОЧНИК KP.RU

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