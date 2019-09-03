Саратовские таможенники изъяли в Пензе рыбу неизвестного происхождения
В Пензе саратовские таможенники нашли в одном из ТК 115,6 кг рыбы без маркировки и товарно-сопроводительных документов.
Фото пресс-службы Саратовской таможни
- Рейд по выявлению запрещенных товаров в точках торговли был проведен совместно с представителями Пензенской транспортной прокуратуры и Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Саратовской таможни.
Рыбу с неизвестным происхождением изъяли из оборота. Решается вопрос о привлечении владельца товара к административной ответственности за нарушение требований техрегламентов.
Фото пресс-службы Саратовской таможни
ИСТОЧНИК KP.RU