Сменился директор цементного завода в Вольске
Прежний руководитель компании уехал на карьеры в Карелию
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Цементный завод ЛафаржХолсим Россия в Вольске встретил нового директора Максима Соловушкова.
По информации портала «Строительство», мужчина опытен в техническом обслуживании цементного оборудования и производства, он руководил пусконаладочными работами на проекте «Волга».
Прежний директор предприятия Александр Шаронов будет управлять производством в бизнесе нерудных материалов в Карелии. На новой должности он работает с 1 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU