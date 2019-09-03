Сменился директор цементного завода в Вольске

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-03T10:55:46+03:00

Прежний руководитель компании уехал на карьеры в Карелию

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Цементный завод ЛафаржХолсим Россия в Вольске встретил нового директора Максима Соловушкова.

По информации портала «Строительство», мужчина опытен в техническом обслуживании цементного оборудования и производства, он руководил пусконаладочными работами на проекте «Волга».

Прежний директор предприятия Александр Шаронов будет управлять производством в бизнесе нерудных материалов в Карелии. На новой должности он работает с 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU