Мужчина из ревности переломал кости своей возлюбленной в Балакове

СЕГОДНЯ 10:40 2019-09-03T10:50:35+03:00

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В Балакове Саратовской области по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, задержан 35-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой стала 45-летняя пассия подозреваемого.

По версии следствия, вечером 30 августа мужчина пришел к подруге в гости. В тот момент у нее находились 50-летняя сестра и 68-летняя соседка, с которыми они распивали спиртное. Гражданин присоединился, но, опьянев, начал вести себя агрессивно.

Он обвинил женщину в измене, а потом начал избивать руками и ногами. Гостьи попытались оттащить злоумышленника, но тот их оттолкнул.

От травм потерпевшая скончалась 31 августа. Экспертиза установила, что у женщины оказались переломаны кости, повреждены внутренние органы.

ИСТОЧНИК KP.RU